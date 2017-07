Após nova derrota em casa, Atlético-MG demite técnico Roger Machado

A diretoria do Atlético Mineiro anunciou na tarde desta quinta-feira a demissão do técnico Roger Machado. A decisão foi confirmada um dia após a derrota da equipe para o Bahia, por 2 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes do clube já haviam revelado, logo depois da partida, que se pronunciariam uma entrevista coletiva nesta quinta sobre a situação do treinador.

“Em reunião realizada no início desta tarde, na Cidade do Galo, entre o presidente Daniel Nepomuceno e Roger Machado, definiu-se que o treinador não continua no comando da equipe”, comunicou o clube mineiro.

A derrota para o Bahia foi mais um insucesso no palco onde anteriormente o Atlético era tido como quase imbatível, tendo revoltado a torcida. Os jogadores e Roger foram vaiados e o time chamado de “sem vergonha” por parte dos 12 mil torcedores que compareceram ao estádio.

Roger comandou o Atlético Mineiro em 43 jogos (23 vitórias, 9 empates, 11 derrotas e 60,46% de aproveitamento). Ele chegou ao clube no fim da temporada passada, após a demissão de Marcelo Oliveira, depois de fazer um bom trabalho no Grêmio e com a expectativa de trazer ideias novas para a equipe, iniciando o seu trabalho no começo de 2017.

No entanto, o time não embalou no Brasileirão. o Atlético-MG venceu apenas dois dos oito jogos como mandante – foram quatro derrotas. Por outro lado, Roger conduziu o time ao título do Campeonato Mineiro e obteve a melhor campanha entre os times que disputaram a fase de grupos da Copa Libertadores – a equipe foi derrotada pelo Jorge Wilstermann por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final.

Os comandados por Roger também continuam na luta pelo título da Copa do Brasil. A equipe venceu a primeira partida das quartas de final contra o Botafogo, em Belo Horizonte. O duelo da volta será na próxima quarta-feira, às 19h30, no Engenhão.

O próximo compromisso do time mineiro pelo Brasileirão será no domingo, às 19 horas, diante do Vasco, novamente no Independência. O Atlético-MG somou apenas 20 pontos na competição até aqui e ocupa a 11ª posição.