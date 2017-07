‘Achava que Moro ia recusar acusação’, diz Lula em entrevista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 20, que “achava” que o juiz federal Sérgio Moro fosse recusar a denúncia contra ele da força-tarefa da Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso tríplex em Guarujá (SP). “A acusação é tão mentirosa, tão mentirosa, que eu achava que o Moro ia recusar”, declarou Lula em entrevista aos jornalistas José Trajano e Juca Kfouri.

A ação penal do caso triplex culminou com a condenação de Lula a nove anos e seis meses de prisão. O petista nega irregularidades e está recorrendo em liberdade.

Na entrevista, Lula se referiu ao polêmico episódio do procurador da República Deltan Dalagnoll, da força-tarefa da Lava Jato, que ao divulgar a denúncia criminal fez uso do programa Power-point. “Depois que eu vi aquele Power-point do procurador Deltan, eles criaram uma fantasia e nessa fantasia eu sou o chefe”, disse. Na apresentação, o procurador representou Lula em um slide como o chefe do esquema.

Na entrevista, o ex-presidente foi enfático ao se declarar inocente. “Pelo amor de Deus, apresentem uma prova”, disse. Lula afirmou ainda que “passaram seis anos dizendo que seu filho era dono da Friboi”.