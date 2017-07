‘Meu sonho desde pequeno era estar aqui’, diz Ceballos em apresentação no Real

Oficializado na semana passada como reforço do Real Madrid, o jovem meia Dani Ceballos, de apenas 20 anos, foi apresentado nesta quinta-feira pelo clube e não escondeu a satisfação por passar a fazer parte do elenco comandado por Zinedine Zidane. Eleito o melhor jogador do Campeonato Europeu Sub-21, encerrado em junho, o atleta estava no Betis, também da Espanha, e assinou um longo contrato para defender a camisa merengue pelas próximas seis temporadas.

“Sou um jogador jovem e chego ao Real com a maior esperança do mundo. Chego para aprender e desfrutar dos melhores jogadores do mundo e algum dia chegar a ser como Modric ou Kroos. E fazer parte da história deste clube”, afirmou Ceballos, destacando também que passou a “não ouvir mais propostas” de outros times depois que foi procurado pelo presidente do clube madrilenho, Florentino Pérez, que foi justamente quem apresentou o novo reforço na cerimônia realizada nesta quinta no estádio Santiago Bernabéu.

“Não tive nenhuma opção de dizer não (à proposta), meu sonho desde pequeno era estar aqui”, assegurou o jovem meio-campista, cujo futebol motivou o Real a desembolsar 16,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões) para contratá-lo, segundo informações publicadas pela imprensa espanhola.

Ceballos chegou ao Real inicialmente para compor o estrelado elenco da equipe e se tornou o segundo reforço do clube nesta janela de transferências internacionais. O outro foi o lateral-esquerdo francês Theo Hernández, de apenas 19 anos, que estava no Atlético de Madrid.

O meio-campista, porém, almeja mais do que apenas servir como opção de banco e espera poder mostrar a Zidane que tem futebol para passar a brigar por uma vaga na equipe titular. “Sou jovem e com vontade de aprender e fornecer trabalho e constância para que Zidane saiba que estou capacitado para jogar aqui”, disse o jogador, que depois enfatizou: “Medo de estar no Real Madrid você não pode ter. Venho com esperança, sei que vai chegar meu momento e vou aproveitá-lo. Vou encarar o objetivo de jogar no melhor time do mundo”.

Ceballos foi apresentado com a camisa número 24 no gramado do Santiago Bernabéu e o evento contou com a presença de centenas de torcedores do Real. Na apresentação, Florentino Pérez lembrou que o meia foi eleito o melhor jogador do último Europeu Sub-21 mesmo depois de a Espanha cair por 1 a 0 diante da Alemanha na final e previu o sucesso do atleta: “Ele está deslumbrando no presente e vai ser um pilar importantíssimo deste time no futuro”.

Após ser apresentado como reforço, Ceballos irá viajar aos Estados Unidos nesta sexta-feira para se juntar ao resto do elenco do Real, que realiza parte de sua pré-temporada em solo norte-americano, onde enfrentará o Manchester United, neste domingo, antes de também encarar Manchester City e Barcelona na próxima semana em outros dois confrontos válidos pela competição amistosa International Champions Cup.