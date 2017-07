Ministro Aloysio Nunes tem crise de diverticulite, mas caso não é cirúrgico

O caso de diverticulite do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, não é cirúrgico, segundo informou ele próprio aos participantes da reunião de cúpula da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que ocorre nesta quinta-feira, 20, no Itamaraty. “É desagradável, mas nada grave” disse ele ao microfone. O ministro acrescentou que se trata de um processo inflamatório e que sentia um pouco de febre. Por isso, iria para casa seguir a recomendação médica de descanso.

Aloysio Nunes passou mal na manhã desta quinta durante a reunião da CPLP e foi atendido pelo serviço médico da Câmara dos Deputados. Por enquanto, está mantida a previsão de viagem dele logo mais à tarde para Mendoza, na Argentina, onde participa da reunião de cúpula do Mercosul ao lado do presidente Michel Temer e outros ministros. O Brasil vai assumir a presidência pro tempore do bloco.