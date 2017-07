Grécia aguarda “momento certo” para voltar a emitir títulos

O governo da Grécia afirmou hoje que está aguardando “o momento certo” para retornar ao mercado de renda fixa e reduziu as expectativas de uma nova emissão de títulos até o final desta semana. De acordo com o porta-voz, Dimitris Tzanakopoulos, o governo grego ainda acompanha “desdobramentos e tendências” desse mercado.

A Grécia perdeu acesso ao mercado devido às altas taxas de juros em 2010. Em 2014, o governo voltou brevemente a emitir títulos, antes de pedir um novo resgate da dívida em 2015.

O atual acordo, financiado por outros membros da zona do euro e monitorado com ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI), termina daqui a um ano. A Grécia já sinalizou que planeja testar o mercado algumas vezes até lá. Fonte: Associated Press.