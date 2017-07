Como parte das comemorações pelos 140 anos de São Caetano, a Fundação Pró-Memória de São Caetano apresenta, a partir deste sábado (22/07), às 11h, a exposição “Itália em 40 cliques”, com fotografias de Ari Paleta com retratos de diversas cidades do país da bota.

Foram percorridas ao menos 14 cidades em 18 dias de junho de 2016. O percurso começou em Roma, passou pela Toscana (a exemplo de Colle di Val D’Elsa, Siena, San Gimignano, Volterra, Montepulciano, Montisi, Montalcino, Monteriggioni e Montichiello), Florença, Pisa, Verona e terminou em Veneza.

O objetivo da exposição é compartilhar com a população fotos imortalizadas pelas lentes do fotógrafo Ari Paleta. Foram registradas paisagens, ruínas, monumentos e o cotidiano da Itália.

“Trata-se de uma mostra que nos traz as reminiscências da terra natal de muitos dos antepassados das famílias de São Caetano. E o fato de estar sendo exposta no Bairro Fundação e no mês de aniversário do município a torna bastante emblemática”, disse o presidente da instituição Charly Farid Cury.

A exposição “Itália em 40 cliques” ficará em cartaz até o dia 28 de agosto. A visitação é livre e gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O Museu Histórico Municipal fica na Rua Maximiliano Lorenzini, 122, Bairro Fundação. Mais informações pelo telefone 4229-1988.