O Centro de Memória de Diadema está com a exposição “Tributo a Torrinha – As muitas Faces de Um Músico Sertanejo”. A mostra aborda a trajetória do cantor e compositor paulista, que morreu em 1988.

Antonio Boaventura de Oliveira, o Torrinha, nasceu em Boa Esperança do Sul (SP) e em 1945 foi para a Capital, onde trabalhou em rádios e participou de vários grupos sertanejos. Com o acordeonista Carlos Paviani formou a dupla Torrinha e Canhotinho e, em 1957, grava o primeiro disco (78 RPM) com destaque para a Congada e Folia de Reis, danças e ritmos ligados a festejos religiosos das Regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Desta época, os sucessos “Divino Espírito Santo” e “Jornada de São Gonçalo”.

Por esse trabalho a dupla foi agraciada com os troféus Roquette Pinto e Chico Viola. Por 15 anos Torrinha apresentou o programa “Terra Brasileira”. A exposição tem entrada gratuita e vai até o final do mês de agosto.

Serviço:

TRIBUTO A TORRINHA – AS MUITAS FACES DE UM MÚSICO SERTANEJO EM DIADEMA – de segunda a sexta das 8h30 às 16h30

Exposição de fotografias e outros documentos mostram a trajetória do músico e compositor Torrinha, ganhador dos prêmios Chico Viola e Roquette Pinto, que viveu em Diadema de 1960 até a sua morte.

Local: Centro de Memória de Diadema – Avenida Alda, 255/277, Centro. Tel. 4043-0700

Classificação: Livre