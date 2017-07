Criminosos assaltam pacientes na fila de hospital no Rio

Um grupo de assaltantes rendeu pacientes que aguardavam na fila do Instituto de Diabetes, que fica na Rua Moncorvo Filho, no centro do Rio de Janeiro, para serem atendidos, na madrugada desta quinta-feira, 20. O crime teria acontecido por volta das 5 horas, quando quatro bandidos armados roubaram celulares e bolsas dos pacientes.

Policiais militares do 5º Batalhão (Praça da Harmonia) foram acionados para atender à ocorrência e fizeram um cerco na região, mas não conseguiram capturar os criminosos.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que “ninguém quis ir à delegacia registrar o caso”.