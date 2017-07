Sketch Men’s lança linha de roupas especial para o Dia dos Pais

A grife Sketch Men’s Collection vai lançar na terça-feira (25/07), no Atrium Shopping, a campanha “Dia dos Pais Sketch”. As peças produzidas mostram a representação de pai e filho em passeio de bicicleta, e busca traduzir o carinho e afeto familiar.

“A campanha pretende exaltar sentimentos que unem pais e filhos, por isso pensamos em trabalhar uma linguagem vintage bicycle que está associada ao equilíbrio, à energia e ao estilo”, destaca o Coordenador de Marketing da marca, Heron Xavier. A ação será veiculada em diferentes meios on e offline até o dia 13 de agosto.

Para atrair à atenção do consumidor, a Sketch Men’s Collection veio com um novo conceito de cores para a data, com estampagem laranja e verde colonial na vitrine da loja no Atrium Shopping. Os preços começam em R$ 34,90.