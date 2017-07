Destino dos países de língua portuguesa é crescer cada vez mais, diz Temer

O presidente Michel Temer abriu, nesta quinta-feira, 20, a XXII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no Ministério das Relações Exteriores. Temer disse ter convicção de que os países que compõem o grupo vão crescer cada vez mais.

“Quero dizer que são muitos países lusófonos que ascenderam à categoria CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Quero saudá-los e dizer que quanto mais tenhamos observadores, melhor para a nossa comunidade. Minha convicção é que o destino da CPLP é crescer cada vez mais, nos pilares da promoção do nosso idioma e das nossas relações”, disse o presidente diante de representantes de nações como Moçambique e Angola, entre outros.

Após o rápido discurso, Temer deixou o evento. Ele embarca ainda nesta quinta para Mendoza, na Argentina, onde participa da 50ª Cúpula do Mercosul. A partir do segundo semestre de 2017, o Brasil receberá a presidência do Mercosul, em um momento que promete ser o mais importante em muitos anos, do ponto de vista econômico.