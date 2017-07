IBGE: 7 dos 9 grupos do IPCA-15 registram taxas de variação mais baixas em julho

Sete dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) tiveram taxas de variação mais baixas na passagem de junho para julho. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quinta-feira, 20.

Houve quedas de preços nos grupos Alimentação e Bebidas (de -0,47% em junho para -0,55% em julho), Transportes (de -0,10% para -0,64%) e Artigos de Residência (de 0,15% para -0,55%).

Mas os aumentos foram menores em Habitação (de 0,93% para 0,24%), Vestuário (de 0,69% para 0,04%) e Saúde e cuidados pessoais (de 0,64% para 0,14%), enquanto o grupo Comunicação registrou estabilidade (de 0,12% para 0,00%).

As exceções foram os grupos Despesas pessoais (de 0,26% para 0,31%) e Educação (de 0,03% para 0,08%), com aceleração no ritmo de alta, informou o IBGE.