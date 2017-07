Unicamp passa USP em ranking que mede prestígio das universidades

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) superou a Universidade de São Paulo (USP) no ranking das universidades mais prestigiadas da América Latina. A publicação da tradicional revista britânica Times Higher Education (THE) foi divulgada nesta quinta-feira, 20.

Entre as 50 instituições que estão no ranking, 18 são brasileiras – cinco a menos do que no ano passado. Além disso, 20 universidades brasileiras tiveram queda em suas posições.

Para o editor da THE, Phil Baty, o investimento em pesquisa nas universidades do Brasil é maior do que em outros países da região, mas baixo em comparação aos padrões internacionais.

“Apesar do nível alto da produtividade das suas pesquisas, a proporção gasta especificamente com o ensino superior é menor do que a da Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai. Os salários dos pesquisadores também são muito baixos para os padrões internacionais e estão entre os mais baixos da região”, avalia o editor.

Entre as dez melhores colocadas do ranking aparecem também a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) (7º lugar), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (8º) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) (9º).

A THE avalia as universidades nos seguintes aspectos: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais. Há, no total, 13 indicadores, que ficam agrupados em cinco áreas: ensino (ambiente de aprendizado); pesquisa (volume, renda e reputação); citações (influência nas pesquisas); visão internacional (pessoal, alunos e pesquisa); lucro industrial (transferência de conhecimento); e exclusões.