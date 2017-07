Taxas de juros recuam com deflação do IPCA-15 de julho e queda pontual do dólar

Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira, 20, em reação ao IPCA-15 de julho, que mostrou deflação de 0,18%, no piso das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Em junho, o indicador havia subido 0,16%. Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumula aumento de 1,44% no ano. A taxa acumulada em 12 meses até julho foi de 2,78%. O dólar chegou a cair pontualmente frente o real, mas já voltava a subir há pouco, levando o juro de curto prazo às mínimas.

Os juros mais longos chegaram a abrir em alta, seguindo o dólar, mas depois adotaram o viés de baixa. Às 9h35 desta quinta, o DI para janeiro de 2018 exibia 8,560%, na mínima, de 8,600% no ajuste de quarta-feira, 19. O DI para janeiro de 2019 estava em 8,37%, de 8,42% na véspera, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,47%, de 9,48% no ajuste anterior. O dólar à vista recuava 0,05% no mesmo horário, aos R$ 3,1476. O dólar futuro para agosto caía 0,06%, aos R$ 3,1540.