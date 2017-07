Grupos Alimentos e Transportes impactam IPCA-15 em -0,25 p.p., diz IBGE

A queda nos gastos com alimentação e transportes puxou a deflação de 0,18% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 20.

Os grupos são responsáveis por quase metade das despesas das famílias. O grupo Alimentação e Bebidas saiu de redução de 0,47% em junho para queda de 0,55% em julho, o equivalente a um impacto negativo de 0,14 ponto porcentual no IPCA-15 do mês.

Os Transportes passaram de baixa de 0,10% em junho para recuo de 0,64% em julho, com uma contribuição de 0,11 ponto porcentual no IPCA-15 deste mês.

O grupo Alimentação tem participação de 25% no cálculo do IPCA-15, enquanto os Transportes detêm uma fatia de 18%. Juntos, os dois grupos contribuíram com -0,25 ponto porcentual para a deflação de julho.

Alimentação

Os alimentos consumidos em casa ficaram 0,95% mais baratos no IPCA-15 de julho. Segundo o IBGE, todas as regiões pesquisadas apresentaram queda na alimentação no domicílio. A redução mais acentuada foi notada em Curitiba, -1,61%, e a mais amena foi a de Brasília, -0,37%.

Os preços da maioria dos produtos ficaram mais baixos na passagem de junho para julho, com destaque para as reduções da batata-inglesa (-19,07%), do tomate (-8,48%) e das frutas (-4,00%).

Já a alimentação fora de casa teve alta de 0,20% no índice, como consequência de variações que foram desde a queda de 0,41% registrada na região metropolitana do Rio de Janeiro até o avanço de 1,10% em Goiânia. No mês, o grupo Alimentação e bebidas teve recuo de 0,55%.