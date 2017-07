Jadson sofre fratura nas costelas e desfalca o Corinthians por um mês

Jadson será desfalque no Corinthians por aproximadamente 30 dias. O meia sofreu uma lesão nas costelas durante o empate sem gols com o Avaí, quarta-feira, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, ele passou por exames, em Florianópolis, que constataram duas fraturas nas costelas.

O jogador corintiano se machucou em um choque com o zagueiro Betão, que já defendeu o Corinthians. Com muitas dores nas costas, o meia foi substituído por Marquinhos Gabriel e precisou deixar o estádio em uma ambulância, para a realização de raio X em um hospital.

Com a provável ausência por 30 dias, o meia será desfalque do Corinthians por pelo menos seis partidas do Campeonato Brasileiro, além de jogos pela Copa Sul-Americana. Pelo torneio nacional, Jadson ficará fora dos confrontos contra Fluminense, Flamengo, Atlético-MG, Sport, Chapecoense e Vitória. Ele retornaria ao time no duelo com o Atlético-GO, dia 27 de agosto, no Itaquerão.

Durante o período, a tendência é que Marquinhos Gabriel seja o substituto, exceto no jogo contra o Fluminense, domingo, pois o meia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pedrinho, Clayson e Giovanni Augusto são os cotados para entrar na equipe.

Outro jogador que também preocupa sob o ponto de vista médico é o zagueiro Pablo. Ele deixou a partida após voltar a sentir dores na coxa direita, problema que o tirou do confronto contra o Atlético-PR, na rodada passada. O defensor passará por exames nesta quinta-feira e a tendência é de que ele não enfrente o Fluminense.