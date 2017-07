Líder nacionalista é escolhido como novo presidente da Índia

Um líder nacionalista hindu, Ram Nath Kovind, foi apontado como novo presidente da Índia, um posto em grande medida cerimonial. Kovind foi eleito pelo Parlamento indiano e pelos Legislativos estaduais, em uma votação realizada na segunda-feira, mas que teve resultados anunciados apenas nesta quinta-feira.

Ex-governador de Bihar, no leste indiano, Kovind é há tempos associado ao Rashtriya Swayamsevak Sangh, ou Corpo Nacional de Voluntários, um grupo hindu acusado de fomentar o ódio religioso contra os muçulmanos. O grupo é próximo ideologicamente do partido do primeiro-ministro Narendra Modi, o nacionalista Bharatiya Janata, que controla cadeiras suficientes no Legislativo federal e nos estaduais para levar à presidência seu nome favorito.

O presidente, porém, tem cargo em grande medida cerimonial. Ele tem como função assessor o gabinete liderado pelo primeiro-ministro, que é o chefe do Executivo. Fonte: Associated Press.