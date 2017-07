Produção da Vale bate recorde e sobe quase 6% em um ano

A produção de minério de ferro da Vale no segundo trimestre do ano somou 91,849 milhões de toneladas, aumentou de 5,8% ante o mesmo intervalo do ano anterior, informou nesta quinta-feira, 20, a companhia em seu relatório de produção. Em relação aos três primeiros meses do ano o crescimento registrado foi de 6,6%. Com esse desempenho, a maior fabricante de minério de ferro do mundo bateu seu recorde de produção para um segundo trimestre.

O crescimento na relação anual é explicado pelo aumento da produção em seu projeto S11D, que teve início do final do ano passado.

A Vale destaca que reduzirá ao longo do segundo semestre deste ano a produção de produtos de alta sílica em algumas de suas minas no Sistema Sul, em uma quantidade anualizada de 19 milhões de toneladas. Em conjunto, a companhia irá limitar a qualidade de sílica a 5% de seu produto, que vem sendo bem aceito no exterior, o Brazilian Blend Fines (BRBF).

Com esse ajuste, a mineradora informa que sua produção em 2017 ficará no limite inferior da faixa prevista para o ano, de 360 milhões de toneladas a 380 milhões de toneladas, o que está, segundo a empresa, “em linha com a estratégia atual de maximização de margem”.

Apesar disso, a Vale reafirmou hoje sua meta de longo prazo de produção anual de 400 milhões de toneladas.

Do total da produção da Vale no segundo trimestre do ano 41,494 milhões de toneladas vieram no Sistema Norte, representando aumento de 13,7% na relação anual e de 15,3% na trimestral. O Sistema Sudeste produziu no mesmo período 27,450 milhões de toneladas, aumento de 9,1% ante o segundo trimestre de 2016, mas queda de 2,5% ante o primeiro trimestre deste ano. Por fim, o Sistema Sul foi responsável pela produção de 22,318 milhões de toneladas de minério de ferro, queda de 9,2% no comparativo anual e aumento de 3,8% na trimestral.

Pelotas

A produção de pelotas da Vale no intervalo de abril a junho somou 12,215 milhões de toneladas, aumento de 21,4% na relação anual, porém recuo de 1,7% ante os três meses imediatamente anteriores.

A Vale destacou ainda que seus embarques de minério de ferro e pelotas do Brasil e Argentina somaram 81,6 milhões de toneladas de abril a junho deste ano, 4,4 milhões de toneladas a mais do que no mesmo período de 2016, por conta, principalmente, da maior produção do Sistema Norte e Sudeste.

Já os volumes blindados (misturados) na Ásia somaram 14,8 milhões de toneladas, 3,7 milhões de toneladas a mais do que no mesmo período do ano passado. A Vale explica que esse aumento é “resultado da estratégia atual de trazer maior flexibilidade à cadeia integrada de valor”. O volume de estoques offshore também cresceu, para 28% no segundo trimestre deste ano, já que a companhia tem trabalhado para deslocar estoque para mais perto de se seus clientes. A expectativa, segundo o documento, é de que esses estoques atinjam em torno de 30% do total do inventário da companhia até o fim deste ano.

“As atividades de blending offshore requerem o incremento dos estoques offshore e, consequentemente, leva temporariamente a menores volumes de venda, quando comparados aos embarques do Brasil”, explica a Vale em seu relatório de produção.

Por fim, o teor médio do minério de ferro no segundo trimestre do ano foi de 63,8%, em linha ao observado no trimestre anterior. (Fernanda Guimarães – Fernanda.guimaraes@estadao.com)

Níquel

A produção de níquel da Vale no segundo trimestre deste ano caiu 16,1% na relação anual para 65,9 mil de toneladas. Ante os três primeiros meses do ano a produção recuou 7,8%.

A queda do volume, destaca a companhia, ocorreu por conta da reconstrução de um de seus fornos preparando para a transição de se operar em um único forno em Sudbury e a parada programada de manutenção na mesma unidade.

A produção de cobre, por sua vez, somou 102,7 mil toneladas de abril a junho deste ano, queda de 4,4% em relação ao observado no mesmo intervalo de 2016 e retração de 5,8% ante o primeiro trimestre. A queda da produção também ocorreu pela menor produção em Subbury, por conta das paradas para manutenção nas plantas e nas minas.

Por fim, a produção de carvão em Moçambique chegou a 3,037 milhões de toneladas, aumento de 142,8% na relação anual e de 24,8% na trimestral. Com esse volume, a Vale marca um recorde de produção para um trimestre.