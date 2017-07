Comissão da Câmara dos EUA aprova plano fiscal do partido Republicano

A Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes dos EUA aprovou ontem um plano fiscal do partido Republicano que provavelmente não cumprirá a meta de atingir o equilíbrio orçamentário, mas deverá abrir o caminho para uma planejada reforma da legislação tributária mais adiante.

O plano fiscal, aprovado por 22 votos a 14, propõe profundos cortes em programas sociais voltados para a população de baixa renda, embora a expectativa é que os republicanos acabem implementando reduções menores.

Para a maioria dos republicanos, no entanto, o mais importante é que o plano prepara o caminho para o partido do presidente Donald Trump aprovar no Congresso uma reforma do código tributário este ano, sem o temor uma possível obstrução de senadores democratas. Fonte: Associated Press.