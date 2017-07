Posição britânica mais clara sobre Brexit é indispensável, diz UE

O principal negociador da União Europeia para a saída britânica do bloco, Michel Barnier, afirmou nesta quinta-feira que o Reino Unido precisa esclarecer sua posição em relação ao projeto de lei do Brexit e sobre a quantia que deve pagar ao bloco pelo divórcio. Além disso, Barnier criticou o posicionamento britânico sobre os direitos dos cidadãos.

“Uma posição mais clara do Reino Unido é indispensável para que avancemos no diálogo sobre o Brexit”, disse Barnier. Durante a coletiva de imprensa em Bruxelas, ele comentou que somente com a posição britânica clara será possível “fazer progressos suficientes na questão financeira, que é inseparável e outras questões”. Para Barnier, a terceira rodada de conversas precisa ser sobre um esclarecimento da posição britânica.

David Davis, o ministro do Reino Unido para o Brexit, foi mais otimista durante a coletiva e afirmou que se sentiu “encorajado pelo progresso” em questões-chave. Segundo ele, no entanto, os dois lados ainda discordam em como dar garantia aos direitos dos cidadãos. Fonte: Associated Press.