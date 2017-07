Muito se fala nas prováveis candidaturas para as eleições de 2018, mas ainda existe uma etapa ser vencida, o debate da reforma política. Pelo menos é o que ainda espera o presidente do PRB em São Paulo, Sergio Fontellas. Durante reunião regional da legenda, em São Bernardo, nesta quarta-feira (20), o líder estadual deixou claro que o destino do partido vai depender das regras do pleito eleitoral do ano que vem.

O principal temor do dirigente partidário é a aprovação do “distritão” que acabaria com a proporcionalidade, assim elegendo os deputados estaduais e federais a partir de sua colocação. “Se essa regra existisse em 2014, só teríamos feito quatro dos oito deputados federais. Acho que três dos quatro deputados estaduais que elegemos. Somos contra essa situação. Acho que não vai passar no Congresso, mas ainda temos que esperar”, disse Fontellas durante o evento.

Sergio também disse ser contra a lista fechada. Para o dirigente, caso as regras sejam mantidas, o PRB pode manter o número de oito parlamentares federais ou mesmo ter de duas a quatro cadeiras a mais do que as que conseguiu em 2014. O principal motivo para o otimismo é a palavra de Celso Russomanno que garantiu que buscará mais um mandato na Câmara ao invés de tentar uma vaga no Senado.

Apesar das palavras do Russomanno e a vontade da legenda de que o apresentador busque a manutenção de seu mandato como deputado, outras possibilidades estão sendo cogitadas como uma possível candidatura ao Governo de São Paulo. “Ainda está muito cedo para pensar nisso. Ainda temos que esperar o que vai acontecer em Brasília. Estamos nas mãos dos deputados. Depois podemos pensar nisso”.

Durante todo o evento, que durou cerca de uma hora, Sergio Fontelles deixou claro que ainda não existe uma decisão sobre os candidatos a deputado estadual e federal, em São Paulo, e que isso será feito a partir do potencial das candidaturas, mas deixou claro que candidatos a prefeito que apresentaram um bom potencial das urnas serão chamados como Wagner Feitosa, o Vaguinho do Conselho, de Diadema, que obteve a maior votação da legenda no segundo turno.

Nos bastidores, já circula a informação de que pelo menos seis candidaturas a estadual serão feitas e a principal dobrada será com o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, que será candidato a deputado federal nas próximas eleições.