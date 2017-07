Senador republicano John McCain é diagnosticado com tumor cerebral

O senador americano John McCain foi diagnosticado com tumor cerebral após os médicos terem removido um coágulo no olho esquerdo do republicano na semana passada.

O senador de 80 anos tem glioblastoma, um tipo agressivo de câncer, de acordo com doutores da Clínica Mayo, em Phoenix. McCain e sua família estão avaliando tratamentos, como uma combinação de quimioterapia e radioterapia.

O senador e presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado está se recuperando em sua casa no Arizona. Sua ausência forçou o líder da maioria, Mitch McConnell, a adiar as ações sobre projeto de lei de saúde.

McCain foi o candidato republicano na eleição presidencial de 2008, quando ele e sua companheira de chapa, Sarah Palin, perderam para Barack Obama.

O presidente americano, Donald Trump, disse que ele e a primeira dama, Melania Trump, estão mandando seus pensamentos e orações para o senador. “Ele sempre foi um guerreiro”, disse Trump.