Justiça do Equador ordena prisão de mais 2 envolvidos no caso Odebrecht

O pai e um sócio do ex-ministro de eletricidade do Equador, Alecksey Mosquera, vinculados à rede de corrupção que a Odebrecht estabeleceu para conseguir obras públicas no país, serão presos, de acordo com a Corte Nacional de Justiça.

Os novos implicados no caso são Marco Mosquera e o empresário Santiago Játiva. O ex-ministro permanece detido desde abril, acusado de ter recebido US$ 1 milhão da Odebrecht.

Todos os envolvidos no caso estão sendo investigados por lavagem de dinheiro. Fonte: Associated Press.