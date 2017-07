Termina jantar de Temer com integrantes do DEM no Palácio do Jaburu

Terminou há pouco o jantar oferecido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, em Brasília, ao prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM). Outros integrantes do partido participaram do encontro, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro Mendonça Filho (Educação). A reunião durou cerca de duas horas.

Os ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) também estiveram presentes na reunião, que ocorre no dia seguinte ao mal-estar gerado entre Temer e aliados de Maia devido a disputa por dissidentes do PSB.

Embora a vinda de ACM Neto tenha contribuído para acalmar os ânimos, o jantar do DEM com o presidente da República já estava marcado desde a semana passada.

Segundo o presidente da Câmara, o jantar não trouxe “nenhuma novidade” e o encontro ocorreu de maneira tranquila. Ele disse que ACM não apresentou nenhuma demanda “objetiva” da Bahia e que um dos temas discutidos foi a conjuntura política do Nordeste. Maia negou que tenha falado da relação do DEM com o governo.

Mais cedo, Maia afirmou que “tem muita gente no entorno do presidente falando demais” e negou haver uma crise entre os dois, em entrevista ao repórter Valdo Cruz, da GloboNews. Ele declarou que o próprio presidente já sabia que o deputado estava “há muito meses” articulando a filiação no DEM de parlamentares que estão descontentes no PSB.