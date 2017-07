A cada vez que veste a camisa do Palmeiras, o goleiro Jailson (foto) comprova ser um predestinado ao papel de herói. Surpresa na escalação contra o Flamengo, nesta quarta-feira, o jogador ganhou a vaga do titular Fernando Prass para defender um pênalti no segundo tempo e ajudar o time a segurar o empate em 2 a 2 em uma partida muito equilibrada no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jailson até um ano atrás era apenas o terceiro goleiro do clube. A condição mudou radicalmente no ano passado, com a lesão de Fernando Prass e atuações inseguras de Vágner, o reserva imediato. O outro suplente assumiu a posição, foi decisivo na conquista do Brasileirão e contra o Flamengo ajudou a manter a escrita de jamais ter perdido pelo Palmeiras em 29 partidas.

O confronto entre elencos dois dos elencos mais valiosos do Brasil foi empolgante. Embora a situação atual na tabela de Classificação de brigar pelo G6 esteja abaixo da expectativa dos clubes por um protagonismo maior, a partida serviu para ambos mostrarem força. O estádio lotado presenciou uma partida equilibrada e emocionante, com vários gols.

O Palmeiras começou o jogo no Rio com uma novidade em alta e o futebol de sempre, irregular e instável. O técnico Cuca surpreendeu ao escalar o goleiro Jailson na vaga de Fernando Prass. Se não fosse pelo novato, o início de partida teria sido pior. A defesa desorganizada, o meio sem marcação e o ataque inerte deixaram o Flamengo testar bastante a qualidade do substituto.

O gol de Pará logo aos 7 minutos desequilibrou de vez o time paulista. O Flamengo se impôs e só perdeu a vantagem ao sofrer dois lances inéditos até então. Foi o Palmeiras resolver atacar duas vezes e finalizar em ambas ocasiões para virar o jogo – com Willian, aos 31, e Róger Guedes, aos 42. Mas como o time alviverde é de altos e baixos, com momentos brilhantes e falhas incríveis, levou o empate de Guerrero no lance seguinte. Gol com assistência de chutão do goleiro.

Para vencer o jogo, o Palmeiras precisava no segundo tempo ter a precisão das finalizações com mais solidez na marcação. O problema defensivo foi corrigido com a entrada do volante Thiago Santos. Mais marcador, o time não deixou o Flamengo pressionar e começou a etapa final melhor. Foi a vez do goleiro Thiago trabalhar e fazer boas defesas.

A melhora em campo não significou um domínio amplo por muito tempo e aos poucos o Flamengo equilibrou o jogo e passou a rondar a área. De tanto se aproximar do gol, o time fez por merecer a grande chance que teve, com um pênalti de Michel Bastos em Geuvânio. O meia Diego foi para bola, mas o chute parou nas mãos de Jailson. O jogador surpresa na escalação do Palmeiras voltou a ser herói, aos 28 minutos.

O ato heroico do goleiro esfriou o ímpeto do Flamengo. A força ofensiva minguou e permitiu ao Palmeiras ter chegadas perigosas ao ataque nos acréscimos. Borja por pouco não fez o dele e se juntou a Jailson como o nome da noite.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 2 PALMEIRAS

FLAMENGO – Thiago; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo (Berrío), Cuellar e Diego; Everton Ribeiro (Geuvânio), Éverton (Mancuello) e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

PALMEIRAS – Jailson; Mayke, Mina, Luan e Michel Bastos (Keno); Bruno Henrique (Thiago Santos), Tchê Tchê e Zé Roberto; Róger Guedes, Dudu e Willian (Borja). Técnico: Cuca.

GOLS – Pará, aos 7, Willian, aos 31, Róger Guedes, aos 42, e Guerrero, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Márcio Araújo e Mancuello (Flamengo); Bruno Henrique, Mina, Luan, Borja, Michel Bastos, Tchê Tchê, Jailson e Dudu (Palmeiras).

ÁRBITRO – Jailson Macedo de Freitas (BA).

RENDA – R$ 938.105,00.

PÚBLICO – 14.223 pagantes.

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).