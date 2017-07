Temer ressaltará ‘prioridade’ das negociações Mercosul-UE, diz porta-voz

O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, resumiu em declaração à imprensa, nesta quarta-feira, 19, como deve ser a participação do peemedebista na 50ª Cúpula do Mercosul, que acontecerá em Mendoza, na Argentina. Parola destacou que o presidente ressaltará como uma de suas prioridades as negociações do bloco com a União Europeia.

“No que diz respeito à agenda externa do bloco, o presidente Temer ressaltará a prioridade atribuída às negociações do Mercosul com a União Europeia, negociações que se espera concluir o quanto antes. O presidente assegurará, da mesma forma, a atenção da presidência brasileira para as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio, integrada por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein”, enfatizou Parola.

A partir do segundo semestre de 2017, o Brasil receberá a presidência do Mercosul, em um semestre que promete ser o mais importante em muitos anos, do ponto de vista econômico. Por conta disso, o porta-voz mencionou ainda o movimento de aproximação com os países da Aliança do Pacífico como um dos destaques do Brasil no encontro.

“Quanto a novas frentes negociadoras, o presidente Temer deverá mencionar o diálogo exploratório com o Canadá e com parceiros asiáticos. O presidente atribui, ainda, especial relevância ao movimento de aproximação do Mercosul com os países da Aliança do Pacífico, o que constituirá outra prioridade da presidência brasileira”, explicou.

Segundo Alexandre Parola, o presidente fará também um monitoramento atento da situação na Venezuela. “Em Mendoza, o presidente anunciará as prioridades da presidência brasileira. Enfatizará a importância de concluir-se o acordo sobre compras governamentais; a continuidade da eliminação de barreiras ao comércio entre os sócios; a harmonização de normas técnicas; e o monitoramento atento da situação na Venezuela”.

Outra questão abordada na viagem pelo presidente deverá ser o “resgate do ideário original do Mercosul”. “O presidente da República leva a Mendoza o firme compromisso do Brasil com o resgate do ideário original do Mercosul: vocação para a integração econômico-comercial e para o fortalecimento da democracia e da defesa e promoção dos direitos humanos na região”. Temer embarca para a Argentina na tarde desta quinta-feira, 20, e só retorna ao País na sexta-feira, 21.