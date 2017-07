O atacante Daniel Bueno precisou de apenas cinco minutos em campo para deixar sua marca na vitória (3 a 1) do São Caetano diante do Água Santa, pela quarta rodada da Copa Paulista.

Demonstrando o faro de goleador pelo qual ficou conhecido durante a carreira, o centroavante falou sobre a reestreia dos sonhos que realizou com a camisa do Pequeno Gigante.

“Isso (gols) é o que sei fazer e, por este motivo, fui contratado. A minha felicidade hoje (terça-feira) é imensa. Preciso também parabenizar o Alex (Reinaldo) por acreditar na jogada até o fim. Até brinquei que essas bolas nunca sobram para mim, mas graças a Deus tive a felicidade de marcar logo em minha estreia”, contou.

Daniel Bueno marcou contra o Netuno aos 38 minutos do segundo tempo, após receber passe de Alex Reinaldo, depois de vacilo do goleiro Erivelton. O atacante havia entrado na partida no lugar de Carlão, que também participou de maneira direta do triunfo azulino, com um tento anotado.

Gratidão

Bueno defendeu as cores do São Caetano pela primeira vez em 2003. Muito jovem na época, o atacante participou de apenas uma partida oficial, e essa foi na derrota (2 a 1) sofrida frente ao do Botafogo (RJ), pela Copa do Brasil.

De volta ao time do ABC depois de 14 anos, o centroavante destacou a satisfação de entrar em campo novamente como jogador do Azulão.

“Fico muito feliz de voltar para o São Caetano e ajudar com gols. Agradeço ao clube por esta nova oportunidade, e espero corresponder da melhor maneira possível”, afirmou o atacante, que brilhou com a camisa do Rio Claro nos últimos campeonatos.

Daniel Bueno e companhia voltam a campo pela Copa Paulista no domingo (23), data do duelo contra a Portuguesa, no Canindé. Com seis pontos conquistados, o triunfo na casa da Lusa é crucial para a equipe caetanista permanecer no G-4.