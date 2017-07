Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq renovam recorde de fechamento

Os três principais índices acionários de Nova York encerraram o pregão desta quarta-feira, 19, com recorde histórico, impulsionados pelo salto de mais de 1,5% dos preços do barril do petróleo e por balanços corporativos melhores do que o esperado por analistas.

Terminando na máxima do dia, o Dow Jones avançou 66,02 pontos (0,31%), para 21.640,75 pontos, e o S&P 500 subiu 13,22 pontos (0,54%), para 2.473,83 pontos. O Nasdaq ganhou 40,73 pontos (0,64%), encerrando em 6.385,04 pontos. Com o avanço de hoje, os três principais índices renovaram o recorde histórico de nível de fechamento.

Com agenda de indicadores fraca, o noticiário corporativo prevaleceu no pregão.

O movimento de alta foi impulsionado pela divulgação de que o banco americano Morgan Stanley reportou lucro líquido de US$ 1,76 bilhão, o que fez com que a ação subisse 3,28%.

Depois do fechamento do mercado, a operadora de cartões American Express (Amex) registrou lucro líquido de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre, numa queda de 33% na comparação do mesmo período do ano passado. Na sessão regular, as ações da companhia subiram 0,48%. No after-hours, às 18h (de Brasília), caíam 1,38%.

Também depois de fechadas as bolsas, a fabricante de alumínio Alcoa informou que reverteu o prejuízo de US$ 55 milhões (US$ 0,29 por ação) no segundo trimestre de 2016 e teve lucro líquido de US$ 75 milhões (US$ 0,40 por ação) em igual período deste ano. Os papéis subiram 0,19% no horário regular, mas cediam 2,33% no after-hours.

No caso do petróleo, a queda maior do que a esperada de estoques nos Estados Unidos, de 4,7 milhões de barris, fez com que os contratos de petróleo subissem mais de 1,5% e encerrassem no maior nível desde 6 de junho. A baixa foi maior do que a prevista por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que era de queda de 3,1 milhões. As ações da Chevron subiram 0,69% e as da ConocoPhillips avançaram 1,32%. Fonte: Dow Jones Newswires