Prefeitura de SP inaugura abrigo emergencial de inverno para 460 moradores de rua

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira, 19, um abrigo emergencial de inverno para moradores de rua. O espaço terá 460 vagas – 400 para homens e outras 60 para mulheres e funcionará por 40 dias em um espaço na Rua Comendador Nestor Pereira, 75, no Canindé, zona norte de São Paulo.

O abrigo é parte de uma ação anunciada pela Prefeitura chamada de Programa Emergencial de Inverno (PEI), que deve oferecer até 1.000 vagas. A administração do espaço ficará por conta da Igreja Adventista e os materiais a ser utilizados serão todos doados por empresas. Serão oferecidos cobertores, travesseiros e meias no local.

A unidade foi equipada com beliches novos e vai funcionar, diariamente, das 19h às 8h. Os moradores terão acesso a banheiros equipados com chuveiros com água quente, vasos sanitários e área para refeições, com café da manhã e jantar.

Os usuários poderão ser encaminhados pelos serviços especializados de abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) para serviços da rede de proteção social. Há hoje 10 mil vagas fixas em moradias da Prefeitura, além de 1,4 mil criadas para a Operação Baixas Temperaturas.

A Prefeitura também fará ações emergenciais para distribuição de cobertores, roupas e alimentação. Segundo o governo municipal já foram entregues mais de 1 mil cobertores na madrugada desta quarta-feira.