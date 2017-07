Muro da raia olímpica da USP será substituindo por painéis de vidro

Após ter comunicado em maio que implementaria um gradil na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP), o prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, 19, uma alteração nos planos: o atual muro que divide o terreno universitário e a Marginal dos Pinheiros será substituído por painéis de vidro. A obra terá início em setembro e deve ser concluída na semana do aniversário da capital paulista, dia 25 de janeiro.

Em maio, a Prefeitura anunciou a retirada do muro que há 21 anos divide a Marginal e a raia olímpica. Após queixas de usuários em relação ao aumento do ruído e de monóxido de carbono na raia, a administração, a universidade e os patrocinadores mudaram o projeto, optando pelos painéis de vidro.

Segundo Doria, a USP fez estudos técnicos para averiguar poluição ambiental e sonora no caso de construção de gradis. Foram verificados impactos sonoros. “De fato, houve aumento na incidência de ruído”, afirmou o prefeito. Ele disse que o vidro foi uma opção ao gradil, já que manteria o “mesmo efeito integrador” e garantiria o apelo visual da raia olímpica para os condutores da Marginal.

A raia olímpica é um conjunto esportivo voltado à pratica do remo e da canoagem. Com extensão de 2,2 quilômetros, a estrutura envidraçada custará R$ 15 milhões. Os recursos são da iniciativa privada. Todo o trecho será monitorado por câmeras. De acordo com a Prefeitura, o material é cinco vezes mais resistente que um vidro comum.

O processo de implementação dos painéis ocorrerá no período da noite, já que será necessária a interdição de pelo menos uma faixa da Marginal. A Prefeitura estuda ainda a interdição de uma via aos finais de semana, caso haja autorização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).