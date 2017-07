Um problema de furto de placa de veículo em um estacionamento privado preocupa a moradora de Santo André, Patrícia Anitelli. A reclamante acredita que teve a placa extraída no dia 23 de junho, no estacionamento do Shopping ABC, em Santo André, ou no Sonda Supermercados, em São Bernardo. As câmeras de segurança do prédio onde mora registraram que o carro saiu do local às 9h44 emplacado e retornou às 15h56 sem a placa.

Anitelli relata que o primeiro local visitado foi o Sonda, onde estacionou em duas vagas, primeiro próximo à Decathlon, e depois perto da entrada. Logo após relata que foi ao Shopping ABC, onde estacionou no Piso G4 (aberto) e saiu às 15h30.

Quando notou a ausência da placa, Patrícia conta que foi ao segundo estabelecimento e preencheu um formulário sobre o ocorrido no balcão de atendimento. “Depois que preenchi fui embora, mas ainda não tive retorno. Também não pude ver os registros das câmeras de segurança”, informa.

Não contatados sobre caso, Patrícia e o marido, Rodrigo Gonçalves de Souza, decidiram registrar boletim de ocorrência e desembolsaram R$ 125,53 em uma nova placa e mais R$ 120 para vistoria e perícia automotiva.“Se as câmeras dos estabelecimentos provarem que saí com a placa, tudo bem. Se não, no meu entendimento, o estacionamento teria que ressarcir o custo do laudo e da placa”, diz.

“Eu só quero saber onde aconteceu e alertar as outras pessoas. Já ouvi falar de roubo de estepe de carro, mas não de placa. Não teve chuva nesse dia, acho pouco provável que tenha caído na rua”, conclui.

Resposta

Procurado pelo RD, o Shopping ABC informou que abriu um processo para verificação da ocorrência e já está em contato com a cliente para solucionar o caso. O empreendimento reitera o seu compromisso com a segurança e bem estar de todos os seus visitantes, lojistas e colaboradores. O Sonda Supermercados também foi contatado mas não retornou até o fechamento da reportagem.