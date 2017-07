Podemos apenas revogar Obamacare, mas substituí-lo é melhor, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quarta-feira que os senadores de seu Partido Republicano decidam revogar o modelo de seguro-saúde atual, conhecido como Obamacare, e aprovem um novo sistema. “Podemos apenas revogar o Obamacare, mas revogá-lo e substituí-lo é melhor”, afirmou Trump durante encontro com os senadores.

Trump defendeu que os senadores permaneçam em Washington antes do recesso para resolver essa questão. “O Obamacare está machucando os EUA irreparavelmente”, argumentou, dizendo que o modelo de seguro-saúde aprovado no governo de seu antecessor, Barack Obama, aumentou os custos para os usuários e é insustentável. Ele pediu aos senadores republicanos que não deixem suas cidades sem um modelo sustentável no setor. “Vocês prometeram agir na saúde e agora é a hora de fazer isso”, afirmou.

O presidente defendeu a proposta republicana para o setor, dizendo que ela é “muito boa e mais justa” em comparação com o sistema atual. “Eu tenho a caneta nas mãos e espero por um novo projeto de saúde para assinar”, disse. Trump insistiu que é preciso mais do que apenas revogar o sistema atual, mas é crucial substituí-lo por outro.

Além de tratar do assunto, Trump aproveitou para criticar a oposição democrata no Congresso. “Não temos ajuda dos democratas, eles são obstrucionistas”, afirmou. Segundo ele, os democratas não defendem mais o Obamacare “porque sabem que o plano falhou”.

O presidente disse também que é preciso fazer cortes no Medicaid, a fim de deixá-lo em um caminho sustentável, o que não seria o caso atualmente. O Medicaid é um programa conjunto federal e estadual que prevê auxílio-saúde para cidadãos de baixa renda nos EUA.