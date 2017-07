O Atrium Shopping, em Santo André, preparou uma Arena de Games montada no Piso Térreo, com oito consoles disponíveis e variedade de jogos de grande sucesso como Fifa 17, Just Dance 17, Halo 5, Forza Horizon 3, Minecraft e Carros 3 em comemoração ao Dia dos Pais.

A Arena de Games funcionará a partir de 21 de julho até 13 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, das 14h às 20h.