A Petrobras recebeu até o momento R$ 716 milhões em valores provenientes de colaboração premiada e acordos de leniência recuperados pela Operação Lava Jato. A informação consta de nota em que a estatal conta que o volume subiu (eram R$ 660 milhões antes) com a repatriação pelo Ministério Público Federal de valores para o caixa da Transpetro em três parcelas, até a última sexta-feira (14/7).

“A Petrobras seguirá adotando medidas jurídicas contra empresas e pessoas, inclusive ex-funcionários e políticos, que causaram danos financeiros e à imagem da companhia”, diz, em nota, ressaltando que atua como coautora com o MPF e a União em 13 ações de improbidade administrativa em andamento e é assistente de acusação em 33 ações penais. “A Petrobras continuará colaborando com as autoridades e buscará o ressarcimento de todos os prejuízos causados em função dos atos ilícitos cometidos contra a companhia”, conclui.