As turnês do Metallica e Iron Maiden se encontraram em Quebec, no Canadá, e as bandas postaram fotos do momento. O baterista Lars Ulrich aparece com o baixista Steve Harris. “Passando tempo com a realeza do Rock. O mais legal de todos!”

O guitarrista Kirk Hammett também postou uma foto, dessa vez com o guitarrista do Iron Maiden Adrian Smith. “Olha só quem eu encontrei ontem à noite”, escreveu.