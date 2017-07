Demi Lovato filma festa em casa para clipe de ‘Sorry Not Sorry’

A cantora Demi Lovato divulgou nesta quarta-feira (19/07), o seu mais novo videoclipe, para o single Sorry Not Sorry, lançado há poucos dias.

No vídeo, Demi compartilha cenas de uma festa que deu em sua própria casa, cercada de amigos e se divertindo em meio a visuais bem coloridos.