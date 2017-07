Foram divulgados os 10 indicados de cada categoria para o segundo turno do Troféu HQMIX deste ano. A segunda votação é feita por mais de mil profissionais de todo o Brasil que atuam na área dos quadrinhos e vai até o próximo dia 29 de julho.

A data de entrega dos troféus é dia 17 de setembro, domingo. Neste ano, será na Choperia do SESC Pompeia, em São Paulo.

ADAPTAÇÃO PARA OS QUADRINHOS

Crime e Castigo – Graphic Novel (LPM)

Da Loucura dos Homens – Tragicomédia de uma vida sem sentido (eBooks Kindle)

Lucy in the Sky (Studio Magenta)

Macunaíma em Quadrinhos (Editora Peirópolis)

O Coração do Cão Negro (AVEC Editora)

Orgulho & Preconceito (Nemo)

Parker Vol 2 – A Organização (Devir Brasil)

Peregrino Mangá (Editora 100% Cristã)

Sharaz-De-Contos de As mil e uma noites – Vol 1 (Figura Editora)

Zé do Caixão (Jupati Books)

ARTE-FINALISTA NACIONAL

Adriana Melo Memórias do Mauricio

Danilo Beyruth Astronauta – Assimetria, Memórias do Mauricio

David Calil Uma Noite em Lenfer

Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho Bidu – Juntos

Fabio Coala Horo – O Castelo da Neblina

George Schall Hitomi

Guilherme Petreca YE

José Aguiar Coisas de Adornar Paredes

Mika Takahashi Além dos Trilhos

Omar Viñole Yeshua Absoluto, Zé do Caixão

COLORISTA NACIONAL

Adriana Melo Memórias do Mauricio

Bianca Pinheiro Mônica Força

Cris Peter Astronauta – Assimetria/Memórias do Mauricio

David Calil Uma Noite em Lenfer

Débora Cyrino A Lenda de Bóia

Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho Bidu – Juntos

George Schall Hitomi

Marcel Bortholo Insubstituível

Mario Cau Terapia

Omar Viñole Cadernos de Viagem

DESENHISTA NACIONAL

Adriana Melo Memórias do Mauricio

Bianca Pinheiro Mônica Força

Danilo Beyruth Astronauta – Assimetria

Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho Bidu Juntos

Eduardo Ferigato Opala 76

George Schall Hitomi

Guilherme Petreca Ye

Gustavo Duarte Não Acredite em Gnomos, Bizarro

José Aguiar Coisas de Adornar Paredes

Laudo Ferreira Cadernos de Viagem, Yeshua Absoluto, Zé do Caixão

EDIÇÃO ESPECIAL ESTRANGEIRA

A Gigantesca Barba do Mal (Nemo)

Hip Hop Genealogia (Veneta)

Nimona (Intrínseca)

O Soldador Subaquático (Mino)

Parker Vol 2 – A Organização (Devir Brasil)

Ruinas (Jupati)

Saga Volume 3 (Devir Brasil)

Sopa de Lágrimas (Veneta)

The Ghost In The Shell (JBC)

Verões Felizes 1 – Rumo ao Sul (SESI-SP Editora)

EDIÇÃO ESPECIAL NACIONAL

A Lei de Murphy (Jupati)

Antologia HQ – Projeto HQ Ceará (Edições Demócrito Rocha – EDR)

Bidu Juntos (Panini)

Bulldogma (Veneta)

Coisas de Adornar Paredes (Quadrinhofilia)

Hitomi (Balão Editorial)

Mônica Força (Panini)

Uma Noite em Lenfer (Mino)

Você é um Babaca, Bernardo (Mino)

Yeshua Absoluto (Devir Brasil)

EDITORA DO ANO

Avec Editora

Devir Brasil

Editora JBC

Editora Mino

Editora Nemo

Editora Veneta

Jambô Editora

Panini

Quadrinhos na CIA

SESI-SP Editora

EVENTO

Bienal de Quadrinhos de Curitiba

CCXP Comic Con Experience

Fanzinada

Feira Miolo(S)

Maltão – Encontro de Ilustradores

Ocupação Glauco – Evento

Santos Comic Expo 2016

Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ – SIQ

Troféu Angelo Agostini

Virada Nerd & Dia do Quadrinho Grátis

LIVRO TEÓRICO

1973 Quando Tudo Começou, História do Primeiro Salão Brasileiro de Humor e Quadrinhos (Independente)

Como Escrever Histórias (Independente)

Curso Básico de Histórias em Quadrinhos – Modalidade EAD (Fundação Demócrito Rocha)

Flerte da Mulher Barbada (Veneta)

Mago das Palavras – A Vida Extraordinária de Alan Moore (Marsupial)

Mangás – Estética Bidimensional e Deslocamentos Culturais (Intermeios)

Mestres Modernos Vol 4 – Walter Simonson (Marsupial)

Mestres Modernos Vol 6 – Arthur Adams (Marsupial)

Os Dois Lados da Guerra Civil – Análise Histórica e Filosófica do Maior Conflito Entre Super-Heróis (Editora Criativo)

Vestindo Ainda Mais a Bandeira dos EUA – O Capitão América pós-atentado de 11 de Setembro (Paco Editorial)

NOVO TALENTO – DESENHISTA

Arabson Assis A Terrível Elizabeth Dumn Contra os Diabos de Terno

Glauber Lopes Louis de Dampierre

Israel Maia Lucy in the Sky

Ligia Zanella Melissa em Ellipsia

Mary Cagnin Black Silence

Mika Takahashi Além dos Trilhos

Olavo Costa Paraíba

Renata Rinaldi D.A.D.A.

Thiago Moraes Martins A Sereia de Mongaguá

Wagner Willian Bulldogma

NOVO TALENTO – ROTEIRISTA

Z. Cordenonsi Le Chevalier: Arquivos Secretos

Cesar Alcazar Cão Negro

Felipe Castilho Savana de Pedra

Gabriel Mourão Paraíba

Marcio R. Gotland Greg – O Contador de Histórias

Mary Cagnin Black Silence

Ricardo Hirsch Hitomi

Robson Cavalcante Os Suicídios de Oliver O

Sirlene Barbosae João Pinheiro Carolina

Wagner Willian Bulldogma

PROJETO EDITORIAL

A Liga Extraordinária Dossiê Negro – Ed Luxo Limitada (Devir Brasil)

Além dos Trilhos (Pingado- Préss)

Bulldogma (Veneta)

Catálogo FIQ 2015 (Fiq)

Coisas De Adornar Paredes (Quadrinhofilia)

Fiq Jovem – Turma de 2016 (Fiq)

Front – 15 Anos, Uma História (Via Lettera)

Memórias do Mauricio (Panini)

Modelo Vivo (Boitempo)

The Ghost In The Shell (JBC)

PUBLICAÇÃO DE AVENTURA-TERROR-FANTASIA

A Terrível Elisabeth Dumn Contra os Diabos de Terno (Instituto HQ)

Astronauta – Assimetria (Panini)

Condenados (Editora 42)

Matadouro de Unicórnios (Veneta)

Não Acredite em Gnomos (Independente)

O Esqueleto – O Museu Esquecido (Zarabatana)

O Soldador Subaquático (Mino)

Spirou – A Mulher Leopardo (SESI-SP Editora)

Uma Noite Em Lenfer (Mino)

YE (Veneta)

PUBLICAÇÃO DE CLÁSSICO

4 Aventuras de Spirou E Fantasio (SESI-SP Editora)

Blade – A Lâmina do Imortal 2 (JBC)

Elektra Assassina (Panini)

Lobo Solitário (Panini)

Os Últimos Dias de Pompeo (Veneta)

Peanuts Completo – 1965-1966 Vol 8 (LPM)

Príncipe Valente nos Tempos do Rei Arthur (Pixel)

Sharaz-De – Contos de As Mil e Uma Noites Vol 1 (Figura)

Sopa de Lágrimas (Veneta)

Zé Do Caixão (Jupati Books)

PUBLICAÇÃO DE HUMOR

(SIC) – É… Olhando Assim, Faz Sentido (SESI-SP Editora)

A Última Bailarina Contra-Ataca (Korja dos Quadrinhos)

Fungos (Mino)

Ossostortos (SESI-SP Editora)

Placas Tectônicas (Nemo)

Profissão Super-Herói (Independente)

Sai de Mim, Mimimi! (SESI-SP Editora)

Trolls de Troy Vol 1 – Histórias Trolladas

Uma Morte Horrível (Nemo)

Vida no Inferno (Veneta)

PUBLICAÇÃO DE TIRA

As Filosofias de Recreio de Paulo e Wes (Independente)

Baleia 3 (Independente)

Grump – Um dia eu chego lá! (SESI-SP Editora)

Ossostortos (SESI-SP Editora)

Quadrinhos dos Anos 10 (Quadrinhos na CIA)

Quadrinhos Insones (Editora Mino)

Rabiscos Acolá – Cartuns, Tirinhas e outras coisas (Independente)

Sai de Mim, Mimimi! (SESI-SP Editora)

Sic – Sim, Eu Posso Ver… Eu Acho (SESI-SP Editora)

Viva Intensamente (Independente)

PUBLICAÇÃO EM MINISSÉRIE

Anohana 03 (JBC)

Crônicas de um Mundo Morto (Vox Mortis Comics)

Eclesiático Mangá (Editora 100% Cristã)

Eden – Its an Endless World 09 (JBC)

Greg – O Contador de Histórias (Criativo Editora)

Minissérie – Guerras Secretas (Panini)

Orange 05 (JBC)

Parasyte 10 (JBC)

Patria Armada 03 (Instituto HQ)

Quack Vol 3 (Draco)

PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE DE AUTOR

A Última Bailarina Contra-Ataca

Arroz

Black Silence

Blitzkrieg

Castanhad Pará

Folklóricas 01 – Y-Iara Caapora Irumo

Horo – O Castelo da Neblina

Mayara & Annabelle Vol 3

Opala 76

Os Suicídios de Oliver O

PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE DE GRUPO

As Aventuras do Capitão Gralha

Café Espacial 16

Clássicos Revisitados Vol 4 – História & Sci-Fi

Cosmogonias

Escape para o Perigo 1

Gibi Quântico 02

Hque? Volumes

São Paulo dos Mortos Vol 03

Selva – A Gazeta Gráfica

Visualizando Citações Vol 02

PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE EDIÇÃO ÚNICA

Arroz

Exe – Esplendor X Efêmero

Mãe, Eu Quero um Apocalipse Zumbi!

Morte Branca

Não Acredite em Gnomos

O Cão e a Mão do Coração

Páginas em Branco

Se meu cão falasse tudo seria poesia

The Hype

Tinta Fresca – Destino Traçado

PUBLICAÇÃO INFANTIL

As aventuras coloniais de Mineirão e Zé Bonfim (SESI-SP Editora)

Beabá (Gas – Grupo de Artes Sequenciais)

Boa Noite, Maria! (Estação Gráfica)

Craftando (Nemo)

Eloiza Aterroriza (SESI-SP Editora)

Mônica #19 (Panini)

O Garoto Vivo (SESI-SP Editora)

O Roubo do Marsupilami (SESI-SP Editora)

Quadrinhos Exemplares (SESI-SP Editora)

Zootopia (Pixel)

PUBLICAÇÃO JUVENIL

Bidu Juntos (Panini)

Hitomi (Balão Editorial)

Horo – O Castelo da Neblina (Independente)

Miss Marvel – Questões Mil (Panini)

Mônica Força (Panini)

O Segredo da Floresta (Panini)

Orange 05 (Jbc)

Páginas em Branco (Independente)

Turma da Mônica Jovem (Panini)

Valentine Vol 1 (SESI-SP Editora)

PUBLICAÇÃO MIX

Antologia HQ – Projeto HQ Ceará (Edições Demócrito Rocha – EDR)

Catálogo FIQ 2015(Fiq 2015)

Clássicos Revisitados Vol 04 História & SCI-FI (Editora Quadrinhópole)

Front – 15 Anos, Uma História (Via Lettera/Instituto HQ)

Front – 15 Anos, Uma História (Via Lettera)

Henshin Mangá 02 (JBC)

Memórias do Mauricio (Panini)

O Despertar de Cthulhu em Quadrinhos (Editora Draco)

Selva – A Gazeta Gráfica (Independente)

Visualizando Citações Vol 02 (Independente)

ROTEIRISTA NACIONAL

Alexandre S. Lourenço Você é um babaca, Bernardo

Bianca Pinheiro Mônica Força

Danilo Beyruth Astronauta – Assimetria

Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho Bidu Juntos

Gabriel Mourão Paraíba

José Aguiar Coisas de Adornar Paredes, A Infância do Brasil

Laudo Ferreira Cadernos de Viagem, Yeshua Absoluto, Zé do Caixão

David Calil Uma noite em Lenfer

Milena Azevedo Visualizando Citações 2 / Haole

Rafael Albuquerque, Rafael Scavone e Thedy Corrêa O Segredo da Floresta

WEB QUADRINHOS

A infância do Brasil (http://www.ainfanciadobrasil.com.br/)

A Space Tale (aspacetale.com)

As Empoderadas (http://blog.socialcomics.com.br/pagu/empoderadas_preview03_germanaviana/)

Entrequadros – Uma pausa entre quadros da vida (https://entrequadros.wordpress.com/)

Eventos intrigantes da era da ferrugem – Livro 2 (http://eradaferrugem.com.br/parte-2/capitulo-1-2/)

Isto não é um assassino (http://istonaoeumassassino.myartsonline.com/)

Komorebi (http://komorebicomic.tumblr.com/contato)

Terapia (http://petisco.org/terapia/)

Vagabundos no Espaço – Capítulo 1 (http://www.vagabundosnoespaco.com.br/2016/09/capitulo-1-zix.html)

Valkiria (http://petisco2.org/valkiria/)

WEB TIRA

A Vida Com Logan (http://www.avidacomlogan.com.br/)

Barba do Bardo (http://barbadobardo.com.br/)

Depósito do Wes (http://www.depositodowes.com/)

Gi & Kim, os Bem Casados (http://giekim.com/)

Linha do Trem (http://www.linhadotrem.com.br/)

Manifesto dos Quadrinhos (/facebook.com/manifestodosquadrinhos)

Mentirinhas (http://mentirinhas.com.br/)

Objetos Inanimados (facebook.com/objetosinanimadoscartoon/)

Pombo Sujo! Tirinhas de Pombos e outros bichos sem juízo (pombosujo.com.br/pombo-sujo)

Will Tirando (http://www.willtirando.com.br/)

O Troféu HQMIX foi criado em 1988, pela dupla JAL e Gualberto Costa, no programa TV MIX, da TV Gazeta, e depois apadrinhado pelo então apresentador do programa, Serginho Groisman. A votação nacional é feita pela categoria dos desenhistas de HQs e Humor Gráfico, por meio da Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB) e do Instituto Memorial das Artes Gráficas do Brasil (IMAG).