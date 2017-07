Manifestantes bloqueiam ruas de Caracas um dia antes de greve geral

Manifestantes criaram bloqueios em Caracas nesta quarta-feira, um dia antes de uma greve geral planejada pelos opositores ao governo de Nicolás Maduro, como um movimento contra os planos governistas de reescrever a Constituição do país.

Barricadas caseiras bloquearam ruas em Caracas na manhã desta quarta-feira, paralisando estradas. Algumas linhas públicas de ônibus também não operaram, forçando os passageiros a caminharem para o trabalho.

O governo da Venezuela pretende realizar uma votação em 30 de julho para selecionar uma Assembleia encarregada de reescrever a Constituição do país. Os aliados de Maduro pediram à Assembleia que impusesse a autoridade do Executivo sobre os poucos órgãos do governo que ainda não são controlados pelo presidente.

O maestro Gustavo Dudamel, que já havia sido alvo de críticas por sua proximidade com o governo Maduro, se posicionou contrário a uma nova Constituição na edição do jornal New Tork Times, publicada nesta quarta-feira. Fonte: Associated Press.