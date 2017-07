A partir desta sexta-feira (21/07), a Secretaria de Saúde e Higiene da Prefeitura de Ribeirão Pires realizará palestras sobre prevenção às hepatites A, B, C, D e E nas Unidades Básicas de Saúde, no Centro Odontológico e nos Centros de Atenção Psicossociais. A ação, que acontece até o dia 28, faz parte da campanha Julho Amarelo, que celebra o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais (28 de julho).

Durante o período, as equipes da rede municipal reforçam as orientações sobre as hepatites, formas de evitar a contaminação do vírus e sobre os serviços gratuitos disponibilizados no Centro de Atendimento e Aconselhamento (Avenida Francisco Monteiro, 205 – Centro).

A Prefeitura disponibiliza doses da vacina contra hepatite B nas unidades de saúde da Atenção Básica. Exames de hepatites B e C podem ser realizados no Centro de Atendimento e Aconselhamento, local onde também estão disponíveis preservativos feminino e masculino, bem como gel e folhetos educativos.

Hepatite

As hepatites são inflamações no fígado. As mais comuns do tipo virais no Brasil são as A, B e C, porém existem ainda os vírus D e E. É possível evitar a contaminação pelas hepatites A e E com a utilização de água tratada e ingestão de alimentos bem lavados. Lavar as mãos com água e sabão antes de comer e depois de ir ao banheiro, beber água filtrada ou fervida e cozinhar bem mariscos e frutos do mar também são medidas importantes.

As hepatites B, C e D podem ser evitadas pelo não compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos para uso de droga; não uso de lâminas de barbear ou de depilar de outras pessoas; uso dos próprios instrumentos de manicure e pedicure; utilização de materiais descartáveis para tatuagem e em serviços de saúde; uso de preservativo.

Serviço

Local: Avenida Francisco Monteiro, 205 – Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h

Contatos: 4828-4441 ou 4823-4977