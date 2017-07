Pelo Twitter, Lana Del Rey briga com fãs que vazaram seu novo álbum

A cantora norte-americana Lana Del Rey ficou bastante irritada na madrugada desta quarta-feira, 19, ao descobrir que fãs haviam vazado e disponibilizado na internet o seu novo álbum, Lust For Life, que só será lançado oficialmente nesta sexta-feira, 21.

Através da sua conta do Twitter, a cantora brigou, inclusive com xingamentos, com alguns fãs responsáveis pelo vazamento ou disponibilização do seu trabalho. “Seus f*”, respondeu Lana a um fã que postou “Lust For Life vazou, os vejo em uma hora”.

Já para um fã que falou que os links de acesso ao álbum haviam sido deletados, ela respondeu: “é melhor que estejam”.

Lana Del Rey – nome artístico de Elizabeth Grant-, de 32 anos, é um fenômeno pop que estourou no final de 2011 com a música Video Games. Desde então, ela já lançou três álbuns de estúdio. Lust For Life, que chega esta sexta às lojas, é o quarto.

O novo trabalho da cantora, pelas músicas já divulgadas, parece que irá assumir um pouco mais o lado hip-hop de Lana, que trará duas parcerias com o rapper A$AP Rocky e ainda o cantor de R&B The Weeknd.