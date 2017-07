O Secovi-SP (Sindicato da Habitação) promove, na quinta-feira (03/08), às 19h, mais um Encontro Secovi de Gestão Condominial do Grande ABC. A palestra proposta tem como objetivo orientar o público a reduzir os gastos com despesas condominiais em tempos de crise. O evento acontece na sede da AGIABC (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), localizada na rua Java, 239 – Jardim do Mar, São Bernardo.

O palestrante será Marcelo Aparecido Alves, síndico profissional com dicas de economia.

Serviço

Data: 03 de agosto (quinta-feira)

Horário: 18h30 (credenciamento) e das 19h às 21h (evento)

Local: Sede da ACIGABC – rua Java, 239 – Jardim do Mar, São Bernardo.