A sede da Defesa Civil de Ribeirão Pires ganhou, na última semana, novo equipamento para estação meteorológica. Com a finalidade de monitorar as condições atmosféricas locais, o material irá ajudar na identificação térmica, medição de chuvas, ventos e raios na cidade.

A instalação aconteceu em parceria com a Universidade Federal do Grande ABC (UFABC) que também utilizará a Estação Meteorológica com Sensor para medições.

“Esse trabalho nos ajudará a identificar as condições climáticas da nossa cidade para podermos estar preparados em períodos de fortes chuvas, por exemplo”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Cesar Theodoro. “Nosso trabalho é pautado pelo treinamento dos nossos agentes e pelas ações preventivas”, completou.

Prêmio destaque

Há quatro anos, o PAM – Plano de Auxílio Mútuo – de Capuava criou a premiação destaque para instituições e empresas parceiras, onde é celebrado índice positivo de ações que beneficiam os envolvidos. A Defesa Civil de Ribeirão Pires recebeu, em março deste ano, prêmio ouro pelas ações desenvolvidas no grupo.

No primeiro trimestre de cada ano, são entregues troféus e certificados para as empresas e órgãos públicos que se classificam como ouro (atendimento acima de 90%), prata (superior a 75% e inferior a 89%) e bronze (superior a 60% e inferior a 74%).