Com cenário externo favorável, Ibovespa abre em alta

A Bolsa de Valores brasileira abriu em alta nesta quarta-feira, 19, favorecida pelo cenário externo e pela alta das commodities. O noticiário corporativo doméstico também beneficia os preços nesse início de pregão. As ações da Petrobras e da Braskem sobem depois da notícia de que a petroleira iniciou tratativas com a Odebrecht para promover a revisão dos termos e condições do acordo de acionistas da petroquímica. Os papéis da Weg abriram em alta mas passaram a cair há pouco, numa mudança de reação ao resultados do segundo trimestre divulgados hoje pela empresa.

Às 10h37 desta quarta, o Ibovespa subia 0,35% aos 65.569,08 pontos. A ação ON da Weg caía 1,43% depois de abrir em alta e figurar entre as maiores valorizações da carteira Ibovespa. A Weg inaugurou a temporada de balanços do segundo trimestre de 2017, com lucro líquido no período de R$ 272,2 milhões, crescimento de 6,7% sobre o mesmo período de 2016. O Ebitda totalizou R$ 370,6 milhões, alta de 13,7%, com margem de 16,2%, 2,2 pontos porcentuais acima do segundo trimestre de 2016. Comentário a clientes do BTG Pactual diz que os números vieram em linha. Apesar do que considera “sólida execução” da Weg, com a recuperação do Ebitda e da geração de caixa, a equipe de análise permanece com recomendação de neutro no que se refere a valuation.

A influência das commodities no exterior é positiva. A alta do petróleo é moderada mas consistente, enquanto que o minério de ferro fechou em alta de mais de 2% no mercado à vista chinês. Com isso, as ações da Vale operam com ganhos neste início de pregão. A Petrobras também abriu e segue em alta.

A perspectiva de Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) no Brasil é positiva para a moeda brasileira. O dólar passou a cair ante o real, reagindo a ingressos de recursos estrangeiros destinados aos próximos IPOs. Na terça-feira, 18, foi o Carrefour Brasil e há previsão de ofertas da Biotoscana nesta sexta-feira, 21; da Omega, no dia 27; e da resseguradora IRB Brasil Re até o fim do mês.

O Carrefour arrecadou nesta terça R$ 5,125 bilhões em sua oferta inicial de ações no Brasil. Apesar de ter sido o maior IPO realizado no País neste ano – até então, o recorde era da companhia aérea Azul, com R$ 2 bilhões -, o valor movimentado ficou abaixo dos R$ 5,6 bilhões esperados pelos acionistas da varejista francesa. Os papéis da companhia saíram por R$ 15, o piso da faixa indicativa – o teto era R$ 19.

A Receita Federal divulgou que a arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 104,100 bilhões em junho, um aumento real (já descontada a inflação) de 3% na comparação com o mesmo mês de 2016. Em relação a maio deste ano, houve aumento de 6,8%. O valor veio acima da mediana das projeções (R$ 102,250 bi).