Após sanções, presidente do Irã fala em enfrentar EUA

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse nesta quarta-feira que Teerã irá “enfrentar” os EUA e retaliar quaisquer novas sanções que a Casa Branca imponha a seu país.

O comentário veio um dia depois de o governo Trump anunciar novas sanções contra o Irã e, ao mesmo tempo, alertar os iranianos de que sofrerão as consequências por violarem “o espírito” de seu acordo nuclear com as potências mundiais.

As novas sanções, vistas como uma tentativa de impedir o financiamento militar do Irã, têm como alvo 18 indivíduos e grupos iranianos.

Se Washington, sob qualquer pretexto, impuser novas sanções ao Irã, “iremos enfrentar os EUA”, disse Rouhani, acrescentando que “a grande nação do Irã terá uma resposta apropriada” e que o Parlamento iraniano também agirá.

O discurso de Rouhani, feito durante reunião semanal do gabinete, foi transmitida pela TV estatal iraniana.

Rouhani, um clérigo de 68 anos e político moderado que em maio garantiu sua reeleição numa retumbante vitória contra um adversário de linha dura, tem usado um tom cada vez mais franco com os EUA, ao descrever as relações com a Casa Branca como “estrada tortuosa”, apesar do acordo nuclear que o Irã fechou com potências mundiais em 2015.

Na segunda-feira, o governo Trump confirmou que o Irã tem cumprido as obrigações do acordo de dois anos atrás, mas violou “o espírito” do pacto, numa referência aos esforços de Teerã para seguir adiante com um programa de mísseis balísticos. Fonte: Associated Press.