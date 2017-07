Consumo de gás natural cresce 13,4% em maio ante mesmo mês de 2016, diz Abegás

O consumo de gás natural no Brasil seguiu sua trajetória de recuperação em maio, quando registrou 62,82 milhões de metros cúbicos/dia, o que corresponde a um crescimento de 2,5% na comparação com abril e de 13,4% em relação ao mesmo mês de 2016, conforme levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). No acumulado em cinco meses, porém, a demanda ainda acumula queda de 5,52%.

“O consumo de gás natural é um importante termômetro da economia do País. A alta de 13,4% em maio no consumo total, frente ao mesmo mês de 2016, confirma os sinais positivos que temos observado no aumento de demanda. Desde janeiro de 2016 não registrávamos dois meses consecutivos de crescimento nesses indicadores”, disse o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.

Dentre os segmentos de consumo, destaque para a indústria, que deu sinais mais claros de recuperação, com crescimento tanto em relação ao mês anterior, de 2,1%, quanto em relação a maio de 2016, de 4,06%. Com isso, o segmento já acumula alta de 2,89%.

Mas o desempenho consolidado não teria resultados tão positivos em maio não fosse o acionamento das usinas térmicas. O consumo de gás natural para a geração elétrica a gás natural apresentou alta de 56,4% no mês na comparação com maio de 2016 e uma leve queda de 0,4% ante abril.

Acompanhando a tendência da demanda termelétrica, o consumo no segmento de cogeração teve crescimento de 24% em maio frente ao mesmo de 2016 e 7,6% em relação a abril de 2017.

O segmento residencial também seguiu no movimento de expansão do consumo, atingindo 1,29 milhão de metros cúbicos diários, o que corresponde a uma alta de 24,8% em relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 9,1% ante o mês anterior.

O consumo de Gás Natural Veicular (GNV), por sua vez, apresentou um crescimento de 8,8% em maio ante os dados do mesmo período do ano passado, enquanto em relação a abril, houve um ligeiro aumento de 0,6%.

Já o segmento comercial manteve-se estável (+0,15%) ante os números de abril e uma queda de 8,2% no comparativo com os números de maio de 2016. O levantamento da Abegás é feito com concessionárias de distribuição de gás em 20 Estados do País.