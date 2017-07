Turquia faz mudanças no gabinete e troca ministros de Justiça e Defesa

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fez nesta quarta-feira uma reformulação no gabinete do governo. O comando da administração fez substituições ou trocas que afetam 11 dos 26 ministros.

O anúncio ocorre meses após Erdogan retomar a liderança do partido governista, o Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), depois de uma vitória por margem estreita no voto popular que avalizou uma série de mudanças na Constituição, na prática dando mais poderes ao presidente.

O primeiro-ministro, Binali Yildirim, nomeou o congressista Abdulhamit Gul como o novo ministro da Justiça e o ex-vice-premiê Nurettin Canikli como ministro da Defesa. Os ex-ministros da Justiça e da Defesa foram ambos nomeados vice-premiês.

Yildirim fez o anúncio após uma reunião com Erdogan. O presidente havia reclamado da “fadiga” dentro do partido governista e defendido a necessidade de rejuvenescer o governo. Fonte: Associated Press.