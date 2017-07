Imbassahy: governo não cogita fazer mudança na meta fiscal deste ano

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, afirmou na noite desta terça-feira que a gestão Temer não cogita alterar a meta fiscal deste ano, que prevê um déficit de R$ 139 bilhões nas contas públicas.

“Pelo que entendi participando da reunião com presidente (Michel) Temer e ministros (Henrique) Meirelles (da Fazenda) e Dyogo (Oliveira, do Planejamento), não está se cogitando fazer nenhuma mudança”, afirmou Imbassahy em entrevista após jantar na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“O governo está muito firme (com a questão fiscal). Tivermos a votação do teto dos gastos, importante. O governo tem uma preocupação muito grande com relação à redução do déficit fiscal. Não tem nenhuma perspectiva de mudança para esse ano”, afirmou o ministro.