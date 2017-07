Itamaraty acompanha situação dos brasileiros retidos em Bariloche

O Ministério das Relações Exteriores informou em nota, na noite desta terça-feira, 18, que acompanha a situação dos brasileiros que não conseguem retornar de Bariloche, na Argentina, em função da nevasca que atingiu a região. “O embaixador do Brasil em Buenos Aires (Sérgio França Danese) contatou a ministra do interior da Argentina sobre apoio ao grupo de cidadãos brasileiros retidos em Bariloche, em especial às famílias com crianças e menores.”

O Itamaraty informou ainda que está analisando a instalação de um núcleo de apoio do Consulado brasileiro no aeroporto local. A Embaixada brasileira no país e os consulados em Buenos Aires e Bariloche estão em contato com as autoridades locais e com as empresas aéreas Aerolineas Argentinas e Latam, que tiveram voos cancelados por causa das condições climáticas.