Em alguns momentos, políticos que estão em lados contrários conseguem conversar sobre alguns detalhes de emendas ou obras, mas não é o caso em São Bernardo. Pelo menos é o que disse o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). Em entrevista ao RDtv, o petista demonstrou a dificuldade em falar sobre algumas emendas de deputados federais com o prefeito Orlando Morando (PSDB). Mesmo assim, afirmou que três praças foram remodeladas com verbas enviadas por petistas.

Petista não esconde sua vontade de disputar em 2020

Luiz Fernando Teixeira vem se preparando para a disputa eleitoral de 2020. O petista já prepara o terreno para uma futura candidatura à Prefeitura de São Bernardo. O único motivo para que isso não aconteça é o caso de Luiz Marinho (PT) entrar no pleito, assim o deputado ficará apenas como o coordenador da campanha petista.

Disputa interna em Diadema

A disputa interna para ver quem conseguirá a benção do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), para a candidatura na eleição de 2018, vem chamando a atenção de membros do governo do verde. Michels apoia os nomes de Célio Boi e Marcos Michels (ambos do PSB) para deputado federal e estadual, respectivamente.

Célio não esconde futura candidatura

O vereador Célio Boi não escondeu de ninguém que sua situação caminha para uma candidatura a uma cadeira na Câmara Federal. Nas redes sociais, o socialista postou mensagens com hashtags que mostram sua vontade de entrar na disputa. Lembrando que Diadema, historicamente, não é de eleger deputados da cidade.

Outros candidatos que podem vir em Diadema

Outros nomes são colocados dentro do município como a secretária de habitação, Regina Gonçalves (PV), o ex-vereador Vaguinho do Conselho (PRB), o vereador Ronaldo Lacerda (PT) e o ex-prefeito José de Filippi Jr. (PT). Resta saber quem conquistará a maior parte dos cerca de 330 mil votos disponíveis em Diadema.