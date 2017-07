O dilema sobre o destino da linha 18-Bronze, conhecido como o ‘Metro do ABC’, vem ganhando opiniões diferentes dos políticos da região. Em entrevista ao RDtv, nesta terça-feira (18), o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) julgou ser uma “brincadeira” o pedido do Consórcio Intermunicipal Grande ABC para que o modal seja mudado de monotrilho para BRT (Bus Rapid Transit). O petista também fez duras críticas ao comportamento de membros do PSDB, principalmente os prefeitos de São Paulo, João Doria, e de São Bernardo, Orlando Morando.

Para Teixeira, o ideal é a manutenção do projeto original, ou seja, o monotrilho. “Pode ter o BRT, também, mas temos que ter o monotrilho que leva muito mais pessoas, é isso que o povo quer. O BRT leva menos pessoas que o monotrilho e não ajudaria a população. Acho que essa ideia do Consórcio é uma “brincadeira”. Eu não sabia deste assunto e vou investigar, se tiver mesmo isso eu vou investigar”, disse o petista.

A ideia de mudança do modal foi anunciada há três meses pelo presidente do Consórcio, Orlando Morando. A intenção é ter um modelo que seja mais barato e que possa sair do papel. A intenção aprovada pelos prefeitos do ABC acabou rejeitada pelo Governo do Estado que manteve o contrato com o Consórcio VemABC, responsável pela construção desta obra.

“Faltou vontade política. Acho que o Morando, enquanto pintava uma parede ou outra, pensou nessa brincadeira, mas tenho certeza que ele não pensa dessa maneira e vamos trazer esse monotrilho para a região”, disse o parlamentar que também criticou o trabalho realizado pelo Governo Estadual sobre os investimentos nos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Crítica ao tucanos

Questionado sobre as críticas feitas por Doria em relação aos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (ambos do PT), no último sábado (15), em ato na divisa de São Bernardo com a Capital, Luiz Fernando afirmou que tanto o chefe do Executivo paulistano quanto o prefeito Orlando Morando “ainda não assumiram as prefeituras”.

“Ficam com falas de baixo calão, falando coisas horríveis. Chegou a hora de trabalhar, assumir as prefeituras. Estamos com uma série de problemas e temos que trabalhar. Eles falaram que o Lula é vagabundo. Antes de falar algo sobre isso eles deveriam trabalhar e fazer algo pelos seus municípios”, afirmou o deputado estadual.

Sobre Lula, Teixeiria garantiu que o ex-presidente é o plano A, B e C para a eleição presidencial do próximo ano. Em torno do pleito estadual, o deputado federal insiste no nome de Luiz Marinho (PT) para a disputa do comando do Palácio dos Bandeirantes. “E espero que seja contra um tucano, pois o Marinho tem força política para vencer”, concluiu.