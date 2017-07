Biólogas e pesquisadoras da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), Marta Angela Marcondes e Paula Simone da Costa Larizzatti, reuniram-se nesta terça-feira (18/07) com o secretário Meio Ambiente de Santo André, Donizeti Pereira (PV), para apresentar a pesquisa “Expedição Billings”. O intuito é que o governo pontue considerações para apresentação do estudo no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, no dia 03 de agosto.

A apresentação da pesquisa, que teve início há três anos, será feita ao GT (Grupo de Trabalho) do Meio Ambiente, para elaboração do Plano de Desenvolvimento Proteção Ambiental. O estudo mostra os impactos ambientais da Represa Billings e como esse cenário pode impactar na saúde de moradores das cidades banhadas pelas águas do reservatório, devido à falta de saneamento básico e também ocupações irregulares.

O plano a ser elaborado pela entidade regional visa atenuar tais problemas, por meio de medidas de contenção de danos ambientais aos recursos hídricos da região. Em junho, o RD noticiou um dado preocupante sobre o levantamento, visto que a Represa Billings pode entrar em colapso nos próximos 10 anos se não houver investimentos do poder público em saneamento básico, despoluição das águas, reflorestamento das margens do reservatório, entre outras ações.

No estudo foram constatados 64 pontos classificados péssimos e ruins de poluição no reservatório, sendo dois deles no ABC e o restante nos braços que banham a Capital. O mais crítico está em Rio Grande da Serra, no local onde é feita a transposição das águas da Billings para o rio Taiaçupeba. Outro ponto crítico na região é na divisa de Diadema com São Paulo, por conta do adensamento do local.